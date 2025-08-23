Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Ring Magazine, известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможные финансовые условия вішеописанного поединка.

Исходя из слов Хирна, гонорар Дэвиса может составить от 30 до 40 млн долларов, и Джервонта сделал довольно предсказуемый и разумный выбор, поскольку альтернатива, — «заработать 5-8 млн за бой-реванш с Ламонтом Роучем». То есть сразиться в ринге против пафосного Джейка Пола является достаточно очевидным решением.

Промоутер подчеркнул — в идеальном сценарии болельщики хотели бы видеть реванш Дэвиса с Роучем, а затем его встречу с Шакуром Стивенсоном, что стало бы настоящим украшением мирового бокса. Однако, финансовая сторона диктует свои правила: даже два таких поединка не принесли бы спортсмену половины тех средств, которые гарантирует бой с Полом.

Отметим, что предстоящий поединок назначен на 14 ноября, и пройдет на арене «State Farm Arena» в Атланте. Трансляцию шоу в прямом эфире обеспечит Netflix, что также подчеркивает масштаб события и интерес широкой аудитории к этому противостоянию.

