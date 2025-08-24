Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Трибуны», бывший наставник «Металлиста-1925» и «Днепра» Мирон Маркевич высказался о последних матчах украинских команд в еврокубковых турнирах — опытный специалист обратил внимание не столько на уровень игры, сколько на отсутствие характера и самоотдачи у футболистов.

Исходя из слов Маркевича, подобные плачевные результаты отражают нынешнее состояние украинского футбола. В частности, мастерства игрокам, возможно, и не хватает, но куда серьезнее проблема кроется в их настрое, самое неприятное то, что отсутствует самоотдача. Например, на поле видно, что многие украинцы просто «отбывают номер».

Экс-тренер добавил — он регулярно смотрит матчи чемпионата Украины (УПЛ) и там эта проблема не так бросается в глаза, поскольку уровень отечественных команд приблизительно равный. Однако, в еврокубках разница становится очевидной, — «все особенно заметно, и за этим тяжело наблюдать».

Маркевич убежден — украинскому футболу предстоит сложный период, но нужно лишь пережить это непростое время, впрочем, уровень игры у вышеописанных клубов сейчас именно такой, и скрывать это бессмысленно.

