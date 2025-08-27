Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт DaznBoxing, на днях в Сети появилось видео, где Усик танцует под популярную песню DOROFEEVA, и данный клип привлек внимание не только болельщиков, но и соперников.

В частности, Энди Ли, тренер Паркерa, оставил комментарий под публикацией, отметив «Всемирную боксерскую организацию» (WBO):

…Как там травма спины?

Безусловно, этим обращением функционер намекнул на сомнения в состоянии украинского чемпиона. Исходя из слов словам Ли, видео Усика может создавать впечатление, что боксер полностью восстановился, хотя официально он все еще «проходит лечение».

Тренер Паркера подчеркнул, что его команда внимательно следит за каждым шагом Усика, поскольку состояние здоровья чемпиона напрямую влияет на сроки возможного боя и подготовку их подопечного.

Эксперты отмечают — подобные публикации, будь то танцы или активность в соцсетях, часто становятся поводом для психологического давления и обсуждений в медиапространстве. В то же время фанаты Усика утверждают — видео показывает лишь позитивное настроение спортсмена и не отражает реального состояния его спины.

В WBO пока не объявили новых сроков переговоров, но ситуация остается под пристальным вниманием как фанатов, так и профессиональной среды бокса. Предстоящий поединок Паркер — Усик обещает быть одной из самых ожидаемых встреч в супертяжелом весе.

