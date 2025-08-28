Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет организации отменил результат матча, в котором тарасовская команда обыграла винницкую «Ниву» со счетом 3:1, присудив ЮКСА техническое поражение 0:3.

Причиной вышеописанной дисквалификации ЮКСА стало нарушение регламента: в указанной игре, состоявшейся 24 августа, принял участие полузащитник Пабло Кастро, чья фамилия не была внесена в рапорт арбитра.

24-летний парагваец пополнил состав команды весной 2024 года, перейдя в статусе свободного агента из клуба «Фредериквенсе». В нынешнем сезоне легионер уже сыграл три матча в Первой лиге Украины и сумел отличиться забитым мячом, но, в итоге, запомнится вовсе не своими успехами.

Таким образом, из-за досадной ошибки с оформлением футболиста, команда лишилась права продолжать борьбу в рамках национального Vbet кубка Украины.

