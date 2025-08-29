Как информирует «НБН» со ссылкой на BoxingNews24/7, Эдди Хирн считает, что поворотным моментом для вышеописанного боксера стал поединок против Райана Гарсии.

Исходя из слов Хирна, именно указанный бой лишил Хэйни прежней страсти к боксу, и Девин изменился. В частности, после поединка с Райаном и всей этой ситуации, экс-чемпион попросту утратил любовь к спорту.

Кроме того, трудность была не только в самом поединке, но и в реакции общественности. Хэйни оказался в положении «злодея», хотя проиграл сопернику, уличенному в употреблении запрещенных препаратов.

Хирн добавил, что после этого удара по репутации Хэйни начал воспринимать бокс скорее, как источник дохода, а не как дело всей жизни, и начал выходить в ринг только ради денег, однако:

…Это становится опасным — ты уже не тот, кем был раньше.

Напомним, что в апреле прошлого года Райан Гарсия одержал победу над Хэйни решением судей. Впрочем, позднее выяснилось — Гарсия провалил допинг-тест: в его организме обнаружили остарин — запрещенный препарат, из-за чего спортсмен был дисквалифицирован на год, а результат боя аннулирован.

