Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в X-аккаунте журналиста Маттео Моретто, форвард Артем Довбик, выступающий за итальянскую «Рому», отверг предложение британского «Фулхэма».

Если верить данным источника, украинец намерен дождаться потенциального перехода в «Милан». При этом, ранее в СМИ циркулировали слухи — руководство «Ромы» и «Милана» обсуждало вариант обмена Довбика на мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса. Кроме того, схожий интерес к украинцу проявляли «Ньюкасл» и «Вильярреал», однако римляне решили не отдавать перспективного футболиста в аренду.

Следует напомнить, что Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года за 30,5 млн евро, и за прошедший сезон легионер успел провести 45 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Можно сделать определенный вывод: украинский форвард выбирает стратегию ожидания, рассчитывая получить шанс оказаться в составе «Милана», а не соглашаться на предложения других, менее привлекательных клубов.

