Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SkySports, промоутер Эдди Хирн допускает проведение поединка своего клиента с «Цыганским королем», и идеальный сценарий — организация боя в следующем году, хотя многое будет зависеть от личного решения Фьюри вернуться в ринг после ухода из бокса.

Исходя из слов Хирна, на данном этапе основной задачей команды остается осторожный выбор соперника для Джошуа. После годичной паузы, Энтони необходим поединок против представителя топ-15 мирового рейтинга, который позволит вернуться в соревновательный ритм и заложить фундамент для возможного «мегабоя». Промоутер отдельно отметил, что речь не идет о встрече с Фьюри, Александром Усиком или Даниэлем Дюбуа — стартовое возвращение должно быть максимально взвешенным.

Промоутер полагает, что поражение Джошуа в ближайшем бою способно перечеркнуть дальнейшие планы. Именно по этой причине, команда намерена выстроить подготовку так, чтобы следующий год стал ключевым в карьере Джошуа. В идеале, именно летом 2026 года Энтони мог бы встретиться с Тайсоном Фьюри, и этот поединок стал бы грандиозным событием для всего мирового бокса.

Отметим, что Фьюри объявлял о завершении карьеры в январе, сделав это после двух поражений подряд от Александра Усика, а Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда уступил Даниэлю Дюбуа.

