Як повідомляє видання Mirror, колишній нападник збірної Франції та «Манчестер Юнайтед» Ерік Кантона виступив із закликом відсторонити Ізраїль від участі у міжнародних турнірах. Під час благодійного заходу в Лондоні він звернувся до ФІФА та УЄФА із вимогою застосувати санкції проти ізраїльських клубів і збірних, пише НБН.

Французька легенда наголосив, що такі кроки вже були здійснені щодо Росії після вторгнення в Україну. За його словами, футбольні інституції продемонстрували оперативність у 2022 році, коли дискваліфікували російські команди всього через кілька днів після початку війни, але тепер утримуються від рішень стосовно Ізраїлю.

Кантона заявив, що нинішня ситуація у Газі вимагає аналогічних дій, оскільки, за даними Amnesty International, триває конфлікт, який називають геноцидом. Він також закликав футболістів відмовлятися від матчів проти ізраїльських команд, підкресливши необхідність солідарності в спортивному світі.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і низка іспанських політиків також закликали до спортивного бойкоту Ізраїлю. Водночас ФІФА та УЄФА не коментують ініціативи, що лише посилює критику щодо подвійних стандартів у міжнародному футболі.

