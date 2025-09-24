Збірна Ізраїлю та футбольні клуби країни зберегли членство в Європейському футбольному союзі після дипломатичного тиску та підтримки американських чиновників. Про те, що питання виключення Ізраїлю з порядку денного Виконкому УЄФА зняли 23 вересня, повідомило видання Israel Hayom, пише НБН.

За даними джерела, кілька тижнів обговорювалося можливе виключення ізраїльських команд, яке активно підтримував Катар після ударів ізраїльських військ по штаб-квартирі ХАМАС у Досі 9 вересня. Саме тоді загинуло шестеро людей, що викликало хвилю міжнародного обурення та ініціативи щодо санкцій у спортивній сфері.

Врятувати ситуацію вдалося завдяки роботі дипломатів Ізраїлю та представників Ізраїльської футбольної асоціації, які переконували керівництво УЄФА утриматися від радикальних рішень. США при цьому «настійно просили не руйнувати статус-кво», що, за інформацією джерела, стало ключовим чинником у прийнятті рішення.

Додатковим сигналом для зменшення напруги став виступ президента «Парі Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаїфі на церемонії вручення «Золотого м’яча» у Парижі. Завдяки ухваленому рішенню ізраїльські клуби й надалі братимуть участь у турнірах під егідою УЄФА. Водночас слід нагадати, що російські збірні та клуби залишаються відстороненими від європейських змагань із 2022 року.

Нагадаємо, раніше ексфорвард «Манчестер Юнайтед» закликав світовий футбол бойкотувати Ізраїль.