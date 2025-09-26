Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик готується до фінального поєдинку своєї кар’єри. Серед головних претендентів на зустріч з українцем називають Джозефа Паркера, Фабіо Вордлі та навіть Тайсона Ф’юрі. Про це йдеться у матеріалі Sport News 24, пише НБН.

WBO спершу наполягало на обов’язковому бої Усика проти Паркера, але через травму спини українець попросив відтермінувати переговори. Тепер 25 жовтня Паркер зустрінеться з британцем Фабіо Вордлі, і переможець цього двобою може стати офіційним опонентом українця.

Паралельно у ЗМІ активно обговорюють ім’я 20-річного Мозеса Ітауми, якого називають наступником Усика у хевівейті. Молодий британський нокаутер здобув 13 перемог поспіль, проте сам зізнається, що ще не готовий кинути виклик українському «абсолюту». Не зникає ймовірність і трилогії з Тайсоном Ф’юрі, хоча британець офіційно оголосив про завершення кар’єри.

Ще однією несподіваною інтригою стало потенційне протистояння Усика з американським бійцем та блогером Джейком Полом. За словами менеджера Сергія Лапіна, такий бій може відбутися вже наступного року за правилами змішаних єдиноборств. Попри різні варіанти, головна мета Усика — завершити кар’єру яскравим і знаковим поєдинком.

