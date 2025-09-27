Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) ухвалив рішення не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, повністю відновивши їхній статус у складі організації. Про це повідомляється на офіційному сайті МПК, пише НБН.

Голосування відбулося 27 вересня під час Генеральної асамблеї у Сеулі. Пропозиція про повне відсторонення Росії не набрала необхідної кількості голосів: 111 делегатів підтримали її, 55 виступили проти, ще 11 утримались. У результаті також не пройшла ініціатива щодо продовження часткового відсторонення паралімпійських комітетів обох країн.

Це рішення фактично скасовує обмеження, запроваджені проти РФ і Білорусі у 2022 році, коли їхнє членство було частково призупинене через порушення міжнародних принципів. Відтепер обидві країни отримують повні права й привілеї в структурі IPC.

Очікується, що російські й білоруські спортсмени з інвалідністю зможуть повноцінно брати участь у міжнародних змаганнях, включно з використанням національного прапора та гімну, попри продовження збройної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше МОК підтвердив, що росіяни на Олімпіаді-2026 змагатимуться без прапора й гімну — лише у нейтральному статусі.