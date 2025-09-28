Юнацька збірна України U-20 здобула перемогу на старті чемпіонату світу-2025, що проходить у Чилі, інформує Sport Express. У першому турі групового етапу команда Дмитра Михайленка обіграла Південну Корею з рахунком 2:1, повідомляє НБН.

Українці відзначилися двічі вже на початку зустрічі. На 13-й хвилині Геннадій Синчук, отримавши передачу від Ярослава Карамана, завдав точного удару в дальній кут. Через три хвилини Олександр Пищур замкнув подачу Даніеля Вернаттуса та подвоїв перевагу синьо-жовтих. Єдиний гол суперника був забитий на 79-й хвилині зусиллями Кіма Мен-Чона.

Поєдинок відбувся у Вальпараїсо на стадіоні «Еліас Фігероа Брандер». Україна з трьома очками стартувала в групі В, де також змагаються Панама та Парагвай. Наступний матч підопічні Михайленка проведуть 30 вересня проти Панами, а 3 жовтня зустрінуться з Парагваєм.

За результатами першого туру збірна України очолює групу В та має хороші шанси на вихід у плей-оф. Перемога над Південною Кореєю стала для команди важливим кроком до продовження боротьби за високі позиції на світовій першості.

