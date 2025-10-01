Як повідомляє видання Sport Express, форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе вийшов на новий рубіж у Лізі чемпіонів після хет-трику у ворота «Кайрата» з Казахстану. Завдяки трьом голам французький нападник досяг позначки у 60 м’ячів, випередивши легендарного українця Андрія Шевченка в рейтингу найкращих бомбардирів турніру, пише НБН.

Матч другого туру групового етапу завершився впевненою перемогою «Реала» з рахунком 5:0. Мбаппе став головною зіркою гри, оформивши хет-трик і піднявшись на сьоме місце у списку найрезультативніших гравців Ліги чемпіонів.

Актуальний рейтинг бомбардирів турніру виглядає так:

Кріштіану Роналду (Португалія) – 141 гол

Ліонель Мессі (Аргентина) – 129 голів

Роберт Левандовський (Польща) – 105 голів

Карім Бензема (Франція) – 90 голів

Рауль (Іспанія) – 71 гол

Руд ван Ністелрой (Нідерланди) – 60 голів

Кіліан Мбаппе (Франція) – 60 голів

Андрій Шевченко (Україна) – 59 голів

