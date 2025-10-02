Футбольний оглядач Микола Васильков спрогнозував несподівані підсумки перших матчів київського Динамо та донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Про це йдеться у коментарі експерта, оприлюдненому 24 Каналом, пише НБН.

За словами Василькова, обидва українські клуби розпочнуть єврокампанію з однаковим рахунком 0:0. Динамо, що прийматиме англійський Крістал Пелес у Любліні, гратиме другим номером і зосередиться на вертикальній грі, тоді як суперник, імовірно, виставить неповний основний склад. Прогнозована пасивна гра обох команд, складні погодні умови та слизьке поле, на думку експерта, зведуть до мінімуму ймовірність результативних атак.

Шахтар, натомість, гостюватиме в Абердіна. Васильков вважає, що “гірники” контролюватимуть гру і матимуть ігрову перевагу, однак не зможуть реалізувати створені моменти через відсутність адаптації до темпу європейських матчів. “Це буде перепад у динаміці — з 60 хвилин темпу УПЛ до 90 хвилин справжнього єврокубкового навантаження, і це виб’є Шахтар з ритму”, — підкреслив він.

Експерт також відкинув можливість вирішального автоголу в будь-якому з матчів, наголосивши, що подібні епізоди надто рідкісні для прогнозів. На його думку, нульова нічия — не провал, а прагматичний сценарій для обережного старту в турнірі.

