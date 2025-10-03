Київське «Динамо» розпочало виступи у Лізі конференцій сезону 2025/26 з поразки. У номінально домашньому матчі кияни поступилися англійському клубу «Крістал Пелес» з рахунком 0:2, повідомляє УЄФА, пише НБН.

Голами у складі лондонців відзначилися Даніель Мунос та Едді Нкетіа, який замінив у другому таймі основного нападника Жана-Філіппа Матета. Саме невдала гра француза стала приводом для незвичної кричалки фанатів «Пелес».

Під час матчу англійські вболівальники почали співати пісню, у якій згадали про російські дрони. На відео, яке опублікував репортер ESPN, лунали слова:

«У повітрі було дев’ять російських дронів. Жан-Філіпп Матета їх всі збив».

“There were nine Russian drones in the air and Jean-Philippe Mateta shot them down”, sing the Palace fans. pic.twitter.com/5Vmc6ur3mL — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 2, 2025

Кричалка стала пародією на відомий фанатський мотив «10 німецьких бомбардувальників», який часто використовують британські ультрас. Цього разу вони адаптували його під актуальні події війни в Україні та участь Матета в грі проти киян.

Нагадуємо, раніше експерт спрогнозував несподівані підсумки перших матчів «Динамо» та «Шахтаря» у груповому етапі Ліги конференцій.