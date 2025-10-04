Колишньому президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку оголосили нову підозру. Слідчі Національної поліції Києва інкримінують йому привласнення коштів УЄФА на суму 9,32 мільйона євро, пише НБН.

За даними правоохоронців, гроші від європейської футбольної організації надходили на рахунки приватної компанії, хоча були призначені для потреб УАФ. Експертиза підтвердила, що правопорушення тривало з 17 квітня 2015 року до 1 грудня 2016 року.

До схеми, за версією слідства, було залучено 25 осіб. Серед них — колишній президент Української Премʼєр-ліги Володимир Генінсон, колишня фінансова директорка УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенсек організації Юрій Запісоцький та Катерина Краснокутська, яка працювала помічницею Павелка у Верховній Раді.

Нагадаємо, що Андрій Павелко вже фігурує в іншій справі про розкрадання коштів, пов’язаних із будівництвом заводу з виробництва штучних газонів. Він перебував під вартою з червня 2023 року до 29 лютого 2024-го, а на волю вийшов після обрання Андрія Шевченка новим президентом УАФ.

