Півзахисник “Брентфорда” та збірної України Єгор Ярмолюк потрапив до сфери інтересів кількох провідних європейських клубів. Як передає видання Sport Express, молодий футболіст привернув увагу представників Англійської Прем’єр-ліги, Бундесліги та Серії А, пише НБН.

За інформацією джерела, у боротьбі за Ярмолюка можуть зійтися “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенгем”, “Астон Вілла”, дортмундська “Боруссія” та “Наполі”. Головними претендентами на підписання українського півзахисника вважаються “Манчестер Юнайтед” і “Тоттенгем”.

Зокрема, “Манчестер Юнайтед” планує включити Ярмолюка до трансферного шорт-листа на літо 2026 року. “Тоттенгем” розраховує скористатися зв’язками свого головного тренера Томаса Франка, який раніше працював із гравцем у “Брентфорді”.

Контракт 20-річного півзахисника з англійським клубом триває, а сам футболіст продовжує виступати у складі “Брентфорда” та збірної України, демонструючи стабільну форму і зростання професійного рівня.

