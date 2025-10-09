Жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу-2026 стануть вирішальними для збірної України. Команда Сергія Реброва 10 жовтня зустрінеться з Ісландією, а 13 жовтня — з Азербайджаном, і саме ці поєдинки можуть визначити її подальші шанси на вихід до фінальної частини Мундіалю, пише НБН.

Відомий футбольний журналіст і аналітик Ігор Бурбас в інтерв’ю 24 Каналу поділився своїм баченням ситуації у національній команді. Він наголосив, що після невдалого старту у відборі «синьо-жовті» опинилися у складному становищі, і тепер потрібно здобути щонайменше чотири очки у жовтневих матчах, щоб зберегти реальні шанси на вихід на чемпіонат світу.

«Збірна України загнала себе у безвихідь, вибратись з якої можуть допомогти мінімум 4 очки у жовтні. Тоді ще можна буде говорити про путівку на Мундіаль. Команда підходить до ігор ослабленою, але все одно має потенціал, щоб обіграти Ісландію», — зазначив Бурбас.

Експерт звернув увагу на серйозні кадрові втрати: через травми збірна не дорахується Віктора Циганкова, Олександра Зубкова та Олександра Тимчика, а під питанням залишається участь півзахисника «Брентфорда» Єгора Ярмолюка. Їх замінили молоді гравці — Олег Очеретько та Владислав Велетень.

За словами Бурбаса, нинішня ситуація потребує від команди не лише дисципліни, а й психологічної стійкості:

«Збірна має проблему не лише у складі, а й у психології. Якщо хлопці не програють у боротьбі й залишаться зібраними, результат обов’язково буде. Головне — не зламатися під тиском».

Журналіст також прокоментував відсутність Андрія Луніна у заявці національної збірної. На його думку, Ребров втомився від невизначеності з воротарем, який неодноразово відмовлявся приїжджати до табору команди з особистих причин.

«Ребров просто втомився від цієї історії. Якщо Лунін не готовий — краще не викликати. Потрібна стабільність, а не постійна невпевненість, хто вийде на поле», — пояснив аналітик.

Попри всі труднощі, Бурбас переконаний, що навіть у ослабленому складі Україна має шанс відіграти успішно — за умови правильної тактики, психологічної готовності та віри у власні сили.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, де може продовжити кар’єру півзахисник збірної України Ярмолюк.