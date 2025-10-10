Колишній менеджер братів Кличків Бернд Бенте вважає, що абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик має завершити професійну кар’єру, залишившись на піку слави. Про це він заявив в інтерв’ю World Boxing News, пише НБН.

За словами Бенте, Усик досяг усього, чого можна прагнути у боксі, й тепер може увійти в історію поруч із легендами, які залишили ринг непереможеними. Менеджер порівняв українця з Роккі Марчіано, Ленноксом Льюїсом і Віталієм Кличком, які завершували кар’єру в статусі чемпіонів світу. Він наголосив, що момент для цього ідеальний: «Усик уже підкорив усі вершини — тепер він може піти як справжній король рингу».

Фахівець також згадав про комерційний успіх останнього бою Усика проти британця Даніеля Дюбуа, який завершився нокаутом у п’ятому раунді. Поєдинок на стадіоні «Вемблі» зібрав аншлаг і став одним із найприбутковіших за продажами платних трансляцій.

Бенте підкреслив, що українець уже вписав своє ім’я в історію боксу, і наймудрішим рішенням для нього буде піти непереможеним. «Саме так справжні чемпіони створюють спадщину, яка залишається назавжди», — резюмував менеджер.

