Результати соцопитування КМІС, проведеного з 2 по 14 вересня, показали, що більшість українців (76%) переконана у тому, що їхня країна здобуде перемогу у війні, якщо США та європейські держави посилять санкції проти РФ та її союзників, а також нададуть Києву всю необхідну допомогу – зброю, системи ППО, бойову техніку, системи ППО тощо.

Водночас 15% громадян вважають, що навіть за такої західної підтримки з боку країна не здатна перемогти Російську Федерацію. 9% респондентів не змогли дати відповідь на це запитання, пише «НБН».

Соціологи зазначають, що торік у вересня 81% жителів України вважав, що їхня країна умови максимальної допомоги з боку Заходу здобуде перемогу, водночас були переконані у протилежному 14% опитаних.

Наразі 76% громадян вважають, що їхня країна повинна продовжувати боротьбу разом з Європою навіть без підтримки з боку Штатів. 14% респондентів переконані, що Києву треба йти на перемовини з Москвою та погоджуватися на її будь-які вимоги.

Раніше соціологи з’ясували, скільки американців сумніваються в укладанні мирної угоди між Україною та РФ.