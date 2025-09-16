У вівторок, 16 вересня, за новим церковним календарем день ангела у Людмили, Віктора, Сергія, Григорія, Олексія та Йосипа. «НБН» розповідає про характер власниці імені Людмила, яке є поширеним у нашій раїні.

Ім’я Людмила походить від слов’янських слів «люд» (люди) та «мила» (улюблена, подобається) – буквально воно означає «мила людям». Ця жінка вміє пристосовуватися до обставин, отримувати з них власну вигоду. Вона вірить у свою унікальність та прагне виділитися, намагається оточувати себе активними, яскравими та цілеспрямованими особистостями.

Люда має прагнення рятувати, тому їй підійдуть професії, де вона могла б реалізувати це бажання – лікар, соцпрацівник, співробітник служби довіри. Може реалізуватися у творчій сфері завдяки своєму естетичному чуттю.

Власниця цього імені привертає увагу протилежної статі своєю красою та чарівністю, шанувальників їй не бракує. Однак вдалі стосунки Людмила зможе побудувати з чоловіком, який оволодіє її непростим характером.

Що не можна робити 16 вересня згідно з народними віруваннями: вирушати у далеку дорогу чи переїжджати, купувати нові речі, а також приносити зношені, зламані, брудні чи старі речі до оселі, працювати з вогнем, відмовляти у допомозі нужденному, починати нові справи, лінуватися, позичати гроші чи речі з дому, залишатися наодинці, витрачати великі суми грошей, рубити дерева або обрізати гілки, робити ремонт чи велике прибирання.

Також цього дня не варто свататися та святкувати весілля – сімейне життя складеться важким.

