Речник 155-ї ОМБр в ефірі «Громадського радіо» розповів, що сіра зона поблизу Покровська є дуже великою, контролюється українськими БПЛА та по суті є «kill zone». Через це ЗС РФ не можуть захопити населені пункти біля міста та ускладнює проникнення туди ворожих ДРГ, інформує видання «НБН».

Прібильнов пояснив, що для окупації населених пунктів росіянам потрібні великі броне групи, які Сили оборони наразі не спостерігають. Також загарбники на Покровському напрямку не залучають важку техніку, в останнє її використання ворогом фіксувалося ще минулого місяця.

За його словами, наразі ЗС РФ намагаються тиснути однорідною масою, щоб продавити оборону захисників у найслабших місцях. Цю тактику армія Путіна застосовує ще з початку повномасштабного вторгнення.

Начальник відділення комунікацій 155-ї бригади уточнив, що у Покровську російських диверсійно-розвідувальних груп немає, вони майже припинили спроби прорватися туди. ДРГ РФ, які просочилися у місто у липні та на початку серпня, були ліквідовані.

Захід окупантів до населеного пункту виглядає, як місія камікадзе. Диверсанти добираються туди повністю знекровленими та майже без амуніції, адже скидають з себе все, щоб швидше просуватися відкритою місцевістю.

Раніше військовий експерт пояснив, завдяки чому українським воїнам вдається вибивати ворога із Сумської області.