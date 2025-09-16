У Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України у ніч на вівторок, 16 вересня, завдали удару по Саратовському НПЗ у країні-агресорці. В районі об’єкта були зафіксовані вибухи та пожежа.

Військові зазначили, що наслідки прильотів по нафтопереробному заводу, який РФ задіяла у забезпеченні потреб своєї окупаційної армії, уточнюються, інформує видання «НБН».

У Генеральному штабі України розповіли, що цей російський НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, різні марки бітуму, технічної сірки, вакуумного газойлю тощо. Загалом завод виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів. У 2023 році обсяг переробки «чорного золота» на підприємстві склав 4,8 мільйона тонн.

Зазначимо, що раніше безпілотники вже атакували Саратовський НПЗ, який знаходиться на відстані близько 600 кілометрів від українського державного кордону. Зокрема 10 серпня СБС та інші складові Сил оборони уразили цей завод, внаслідок удару одна особа загинула, кілька отримали поранення, а також були пошкоджені промислові та житлові об’єкти.

Як повідомляли ЗМІ, у російському місті Уфа БПЛА атакували одразу два НПЗ.