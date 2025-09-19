Дикий в ефірі Radio NV розповів, що удари вглиб РФ – це те, що найкраще виходить в України за останній рік російського повномасштабного вторгнення. За його словами, методичні ураження складів, логістики, НПЗ – це продумана стратегія, яка хоча й повільно, але дійсно працює, інформує видання «НБН».

Військовий експерт зазначив, що протиповітряна оборона Росії перехоплює близько половини українських безпілотників, водночас ППО нашої країни під час атак окупантів збиває до 90% дронів-камікадзе «Шахед».

Загарбникам до результатів протиповітряної оборони України, крім того, кількість БПЛА, які перехоплює РФ навіть зменшується, а успішність ударів Сил оборони поступово зростає. Причина – у держави-терористки закінчується ППО, якої було не так багато з початку роботи ЗСУ по російській території.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Москва забирає системи протиповітряної оборони з Далекого Сходу, розміщуючи на місцях цих комплексів муляжі.