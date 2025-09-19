Керівник ОВА в ефірі національного телемарафону розповів, що на Запоріжжі розгорнули масштабне будівництво антидронових тунелів. Конструкції зі спеціальних сіток покликані захистити військові та цивільні маршрути, які проходять поблизу лінії фронту, від ударів російських FPV-дронів, пише видання «НБН».

За його словами, логістичні шляхи у регіоні стали зовсім небезпечними. Загарбники часто застосовують БПЛА на оптоволокні, тому під загрозою опиняються навіть дороги, що розташовані за 15–20 км від фронту.

Федоров зазначив, що у прифронтових громадах за останні тижні через атаки FPV-дронів загинули щонайменше 4 цивільних. Єдиний захист від таких ударів – накриті сітками тунелі. Такі конструкції дозволять забезпечити безпечне пересування населення та зберегти стабільну логістику.

Чиновник повідомив, що в Оріхові побудували перший тестовий відрізок довжиною 6,4 кілометра і він довів свою ефективність. Наразі на Запоріжжі у великих масштабах прискореними темпами одночасно будуються десятки кілометрів антидронових тунелів у прифронтових районах.

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок диверсії загинули 18 офіцерів армії РФ.