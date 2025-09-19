Секретар РНБО під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ розповів, що захисники ефективно тримають оборону на всіх напрямках бойових дій. ЗСУ зупинили масштабний наступ військ РФ, тому росіяни не досягли жодної стратегічно важливої цілі.

За його словами, стратегія Сил оборони полягає у тому, щоб не дозволити окупантам маневрувати, пише видання «НБН» із посиланням на «24 канал».

Умєров зазначив, що російські пропагандисти можуть продовжувати розповідати про успіхи загарбників, однак це не відповідає дійсності. ЗСУ проводять контратаки на деяких напрямках, зупинили окупантів на півночі країни, зокрема на Сумщині, також вони не дають ворогу ефективно вести наступальні дії на Запоріжжі та в районі Покровська Донецької області.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони додав, що на цьому етапі війни Україна стабілізувала лінію фронту, захищає небо та робить максимум, однак зС РФ продовжують наступати. У зв’язку з цим наша країна потребує активної підтримки з боку союзників.

Нагадаємо, Умєров попередив, що до кінця року росіяни можуть розширити свої атаки.