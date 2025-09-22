У понеділок, 22 вересня, за новим церковним календарем день ангела у Параски, Веніаміна, Петра, Макара, Олександра та Миколи, не забудьте привітати їх зі святом. «НБН» розповідає про характер власника імені Веніамін, яке зустрічається в Україні не дуже часто, однак відоме.

Ім’я Веніамін походить від давньоєврейського імені Біньямін, що означає «син правої руки». Цей чоловік справляє враження слабкої та безхарактерної людини через свою інтелігентність, доброзичливість, довірливість, однак це не так. Для власника цього імені важливий внутрішній комфорт, тому він завжди готовий поступитися, відійти, погодитись.

Веніаміна не цікавить користолюбство та кар’єризм, йому важливо отримувати насолоду від процесу роботи. Щоб його таланти розкрилися повною мірою, йому потрібно робити це заради когось, наприклад, мотивацією може стати сім’я. Вірна любляча дружина та діти здатні спонукати цього чоловіка на великі звершення.

Власник цього імені все життя потребуватиме підтримки близьких, тому одружитися йому варто з дівчиною, яка розділить із ним труднощі та надихне на подвиги.

Що не можна робити сьогодні, згідно з народними віруваннями: починати нові справи, залишати оселю неприбраною, позичати гроші або речі, вимагати повернення боргів, просити підвищення на роботі чи надбавки до зарплати, лінуватися, довго спати, їсти, ловити та продавати рибу, стригти волосся та нігті, сваритися, заздрити, лихословити, пліткувати, сперечатися, скупитися, бути байдужим до когось.

Також цього дня заборонено відмовляти в гостинності, допомозі – сьогодні будь-який подорожній, який з’явиться на вашому шляху, є вашим випробуванням.

Раніше ми розповідали про характер власника імені Ігор.