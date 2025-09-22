Гнатов у коментарі виданню LIGA.net заявив, що наступальні дії військ Російської Федерації навесні та влітку на різних напрямках виявилися тактичним провалом. Наразі ворог проводить перегрупування та намагається створити умови для подальшого просування, інформує «НБН».

Начальник Генштабу ЗСУ зазначив, що дії російських загарбників на Північно-Слобожанському (Сумському) та Південно-Слобожанському (Харківський) напрямках можна розглядати як тактичний провал. Сили, які РФ кинула на ці ділянки фронту, не досягли очікуваних результатів.

За його словами, ворог малює картинку про нібито «шалені успіхи» окупантів, щоб спонукати росіян до продовження війни проти України. Однак у реальності армія країни-агресорки зазнає великих втрат. Загарбники не зупиняються через жодні провали, щоб просунутися на 50-100 метрів, втрачаючи 200, 300 бійців.

Нагадаємо, днями глава держави Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не дали ЗС РФ розгорнути повноцінний наступ поблизу Покровська та Добропілля. Президент повідомив, що захисники проводять контрнаступ на цих напрямках.