У понеділок зранку, 22 вересня, війська Російської Федерації скинули на цивільну інфраструктуру у Шевченківському, Комунарському та Олександрівському районах Запоріжжя 10 керованих авіаційних бомб. Речник ОВА в ефірі «Громадського радіо» повідомив, що ворожий удар забрав життя трьох людей – двох жінок та чоловіка.

За його словами, тіло однієї жінки дістали з-під завалів буквально кілька годин тому, ФАБ окупантів влучив у її приватний будинок, інформує видання «НБН».

Також відомо про двох постраждалих – 16-річний хлопець та 20-річний чоловік. Представник обласної військової адміністрації вважає, що кількість потерпілих зростатиме, адже люди будуть оговтуватися від стресу та звертатися за медичною допомогою.

Речник ОВА зазначив, що, ймовірно, рятувальники працюватимуть до кінця доби, водночас дані щодо можливого перебування людей під завалами не надходили. Також на місцях комунальники ліквідують наслідки атаки.

Чиновник уточнив, що внаслідок удару КАБами постраждали 15 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, кілька приватних будинків зруйновані. Окрім цього, згоріли кілька авто й десятки машин постраждали.

