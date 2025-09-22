Нарожний в ефірі «Громадського радіо» заявив, що ЗС РФ точно ставлять окупацію Куп’янська собі за ціль. За його словами, Куп’янськ-Вузловий – велика станція, де знаходиться залізнична розв’язка, тому захоплення міста важливе для росіян, інформує видання «НБН».

Експерт звернув увагу на те, що ворог зміг пройти через річку та закріпитися на березі, де знаходиться Куп’янськ, та створити там плацдарм. Водночас логістика загарбників у цьому районі значно ускладнена, наразі вони не накопичили велику кількість військ, щоб прориватися далі та повторити те, що відбувається під Покровськом на Донеччині.

Оскільки для переправлення через річку росіяни не можуть використовувати понтонні мости або човни, вони використовували газову трубу. Захисники знали, де виходитиме ворог, і знищували його. Однак все одно якась невелика частина з цих військ змогла накопичитись: загарбники заходили у місто, де їх ліквідували.

Нарожний додав, що у разі захоплення Куп’янська виникне загроза для Харкова, а також ускладниться логістика на цьому напрямку.

Нагадаємо, минулого тижня у 72-й ОМБР повідомили про підготовку ЗС РФ до активних штурмів на Харківщині.