Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що у середу, 24 вересня, дрони вдарили по Новоросійську. Путінський чиновник поскаржився на «жахливу атаку» безпілотників на центр міста, інформує видання «НБН».

За його словами, БПЛА поцілили в районі готелю «Новоросійськ», наразі відомо про 2 загиблих та 3 постраждалих. Внаслідок прильотів постраждала будівля готелю та 5 житлових будинків.

За даними російського Telegram-каналу ASTRА, у місті також пошкоджений офіс Каспійського трубопровідного консорціуму, 2 працівників компанії поранені. Адміністративний офіс КТК тимчасово припинив роботу.

Також у Мережі пишуть про те, що під дроновим ударом опинився Чорноморський флот РФ.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня Сили оборони України масовано атакували безпілотниками Москву та інші регіони країни-агресорки. За даними ЗМІ, під час дронового нальоту на Російську Федерацію захисники використали велику кількість повітряних куль.