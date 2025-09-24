У парламенті готуються ухвалити законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики», що передбачає створення механізму соціальної оренди, передає РБК-Україна. Його метою є забезпечення доступного житла для родин, які потребують поліпшення умов проживання, з обмеженням витрат на оренду у межах 25–30% від сукупного доходу. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк у своїй колонці, пише НБН.

Законопроєкт пропонує створити систему, за якою українці зможуть орендувати житло з державного чи комунального фонду за доступною ціною. Для деяких категорій населення, зокрема соціально вразливих груп, держава може повністю субсидувати оплату оренди. Ставка буде коригуватися залежно від рівня доходів, що дозволить зробити оплату реальною для кожної сім’ї.

Базою для соціальної оренди стануть фонди державного та муніципального житла, які планують сформувати за рахунок інвентаризації існуючих об’єктів, добудови незавершених будівель та реконструкції. До процесу зможуть долучатися і приватні власники житла, отримуючи податкові пільги. Усі заявки на оренду подаватимуться онлайн через єдину інформаційно-аналітичну систему, що унеможливить ручне втручання в чергу.

Реалізація законопроєкту №12377 пов’язана з міжнародними зобов’язаннями України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Вона передбачає фінансування у розмірі 50 мільярдів євро та включає розвиток прозорих інструментів соціальної підтримки. Ухвалення документа має стати кроком до створення в Україні європейської моделі доступного житла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли борги за комуналку стають перешкодою для субсидії.