Головний сержант окремого 39-го батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу на позивний «Радос» в ефірі національного телемарафону повідомив, що ЗС РФ активізували штурми поблизу прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, інформує видання «НБН».

Військовослужбовець розповів, що загарбники змінили тактику на Краматорському напрямку. Ще минулого місяця на південь від Костянтинівки діяли малі розвідувальні групи окупантів, іноді росіяни застосовували бронетехніку. За його словами, наразі війська країни-агресорки зосередили свої сили поблизу доріг та проводять там атаки.

«Радос» додав, що в районі Костянтинівки загарбники посилили атаки, прикриваючи свої штурмові групи «роями» безпілотників різних типів.

Як повідомлялося, у бригаді «Червона калина» Національної гвардії України заявили про тактичні провали «другої армії світу» поблизу Покровська Донецької області через її втрати.