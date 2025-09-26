Останні вихідні вересня в Україні ознаменуються суттєвим похолоданням, нічними заморозками та туманами. У неділю в деяких регіонах очікуються невеликі дощі через вплив атмосферного фронту. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.com, пише НБН.

У суботу, 27 вересня, погода буде прохолодною та сухою майже на всій території України. На заході та півночі очікується малохмарне небо, вночі +1…+6 °С, місцями заморозки до -3 °С, вдень +13…+18 °С. У Карпатах температура не перевищить +10 °С. Центральні області також залишатимуться сухими, із туманами вранці та температурою вдень до +19 °С.

Схід та південь країни залишатимуться сонячними: вночі +3…+9 °С, подекуди заморозки, вдень повітря прогріється до +20…+21 °С. У Криму можливі пориви вітру до 17 м/с.

У неділю, 28 вересня, в західних регіонах пройдуть локальні дощі. Температура вночі +2…+7 °С, знову можливі заморозки, вдень до +16 °С. Північ України накриє хмарність із дощами, денна температура знизиться до +9…+14 °С. У центрі, на сході та півдні суттєвих змін не прогнозується: без опадів, з нічними заморозками на ґрунті та денним теплом до +21 °С.

