У Центрі національного спротиву повідомили, що РФ досі намагається вирішити проблему з водопостачанням на ТОТ Донецької області. Зокрема, незважаючи на катастрофічну ситуацію, Москва вигадала нову «стратегію» – чекати дощів восени та взимку, інформує видання «НБН».

У Старокримському водосховищі, на яке перевели Маріуполь та інші населені пункти регіону після пошкодження каналу Сіверський Донець-Донбас, залишилося лише 15% запасів: раніше було 45 мільйонів тонн, а зараз лише 7 мільйонів. Окрім цього, обміліли ще 9 водосховищ , а також пересихають свердловини та колодязі.

У ЦНС зазначили, що Росія прирікає жителів тимчасово окупованих територій на виживання, поки загарбники вивозять ресурси та створюють пропагандистські картинки.

Як повідомлялося, «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав перебої з пальним на півострові.