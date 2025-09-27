У ніч проти 27 вересня російські дрони атакували Одеську область, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Як повідомили в «Укрзалізниці», через загрозу було тимчасово зупинено пасажирські поїзди. Постраждалих серед пасажирів і працівників немає, пише НБН.

УЗ заявила, що потяги вчасно зупинили на безпечній відстані: «На щастя, обійшлося без постраждалих… Рух поїздів уже відновлено — ми докладаємо максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка». Пасажирів закликали стежити за інформацією про затримки на офіційному ресурсі перевізника.

Найбільше відставання має потяг №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пасажирський: прибуття до столиці затримується на 3 години 42 хвилини. Загалом затримано понад два десятки поїздів далекого сполучення у різних напрямках.

Станом на 9:00 ранку затримуються такі поїзди:

№749/750 Київ-Пас. — Відень (+2:55)

№11/12 Львів — Одеса (+2:30)

№127/128 Запоріжжя — Львів (+2:24)

№25/26 Ясіня — Одеса (+1:50)

№135/136 Чернівці — Одеса (+1:50)

№77/78 Ковель — Одеса (+1:32)

№91/92 Одеса — Краматорськ (+1:16)

№35/36 Одеса — Пшемисль (+0:57)

№51/52 Київ — Пшемисль (+0:57)

№9/10 Будапешт — Київ (+0:44)

№31/32 Запоріжжя — Пшемисль (+0:37)

№127/128 Львів — Запоріжжя (+0:25)

№243/244 Київ — Львів (+0:13)

№63/64 Харків — Львів (+0:13)

№111/112 Ізюм — Львів (+0:13)

№89/90 Київ — Пшемисль (+0:12)

№721/722 Київ — Харків (+0:12)

№351/352 Кишинеу — Київ (+0:10)

№115/116 Запоріжжя — Чернівці (+0:08)

№35/36 Пшемисль — Одеса (+0:08)

№37/38 Ужгород — Одеса (+0:08)

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:07)

№15/16 Харків — Ясіня (+0:07)

№67/68 Київ — Варшава (+0:06)

