Міжнародний комітет Червоного Хреста не має вільного доступу до українських військовополонених, яких утримують у росії та на тимчасово окупованих територіях, інформує Укрінформ. Як заявили експерти місії Московського механізму ОБСЄ, російська влада демонструє інспекторам лише тих бранців, які перебувають у задовільному стані, приховуючи хворих, скалічених та жертв катувань, пише НБН.

Французький професор Ерве Асенсіо зазначив, що співпраця з Москвою є «дуже складною», а візити представників МКЧХ відбуваються без повного доступу до полонених. «На жаль, є свідчення, що МКЧХ не має вільного доступу до місць утримання. Деякі візити відбувалися, але без повного доступу до полонених, і дозволів на такі візити замало, щоб можна було охопити всі місця утримання», — наголосив він.

Чеська професорка Вероніка Білкова підкреслила, що ситуація з доступом до полонених «значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами». За її словами, представників Червоного Хреста не допускають до всіх місць утримання і часто не дозволяють проводити приватні розмови з українцями. Вона також вказала на закритість російського Національного інформаційного бюро, яке подає неповні списки полонених.

Шведський професор Марк Кламберг заявив, що свідчення звільнених українських військових підтверджують: росіяни ретельно відбирали тих, кого показували інспекторам. «До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ», — підкреслив він.

У підсумковому звіті експертної місії ОБСЄ йдеться, що Росія вдається до страт, систематичних катувань, утримання у нелюдських умовах, а також позбавляє українських полонених права на справедливий суд. Експерти наголошують: ці дії свідчать про воєнні злочини, а в окремих випадках — про злочини проти людяності.

