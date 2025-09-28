З 29 вересня до 5 жовтня на нас чекає період переосмислення та відновлення сил після емоційного напруження попередніх днів. Планети сприятимуть змінам у фінансових та особистих справах, відкриють нові можливості для професійного зростання, але водночас нагадають про потребу в балансі та відпочинку, пише НБН.

Овен

Цей тиждень відкриє нові перспективи у фінансовій сфері та кар’єрі. Ділові переговори та зустрічі обіцяють успіх, особливо на початку тижня. Ви зможете закріпити свої позиції й заробити додаткові бали в очах керівництва. Однак у п’ятницю не варто піддаватися спокусі й витрачати гроші на імпульсивні покупки. У коханні з’являться цікаві знайомства, які згодом можуть стати важливими. Вихідні краще присвятити родині та близьким. Здоров’я вимагатиме уваги до режиму відпочинку — висипайтеся та уникайте стресів.

Телець

Тиждень подарує вам енергію для досягнення цілей у колективних проєктах. Ваша праця буде помічена, і авторитет зросте. Початок тижня сприятиме рішучим діям, проте до четверга може накопичитися перевтома — не ігноруйте потребу у відпочинку. У сфері стосунків очікується романтична гармонія: час сприятливий для зближення з партнером або нових знайомств. Для здоров’я корисно звернути увагу на харчування й виключити зайві солодощі.

Близнюки

На вас чекає тиждень активних комунікацій і публічності. Ви зможете налагодити нові контакти, успішно провести презентації та зустрічі. Це гарний період для роботи з інформацією та творчих ідей. У коханні середина тижня стане особливо романтичною, тож не ігноруйте увагу партнера. Вихідні принесуть натхнення для мистецтва чи хобі. Для здоров’я корисні регулярні фізичні вправи й свіже повітря.

Рак

Тиждень обіцяє продуктивність і впевненість у професійній сфері. Початок буде спокійним і результативним, однак у середу можливі сумніви й відчуття втоми. У стосунках варто уникати зайвих суперечок і проявити м’якість — це допоможе зберегти гармонію. Вихідні подарують внутрішній спокій і гарні новини від близьких. Для здоров’я корисно відновлювати сили: сон, прогулянки та відмова від перевантажень.

Лев

На початку тижня з’являться ідеальні можливості для старту нових проєктів або навчання. Ви зможете отримати корисні контакти. У середині тижня енергія трохи знизиться, а у п’ятницю зірки не радять ризикувати фінансами. У сфері кохання понеділок і вівторок будуть сприятливими для знайомств, а вихідні подарують стабільність у парі. Для доброго самопочуття варто зайнятися спортом.

Діва

Успіхи чекають у переговорах, роботі з інформацією та інтелектуальних проєктах. У середині тижня ваші нові ідеї будуть особливо цінними для колег і начальства. У стосунках настане період рівноваги: партнер оцінить вашу уважність. Вихідні принесуть несподіванки — можлива приємна зустріч або маленький подарунок. Для здоров’я важливо уникати зайвої тривожності й навчитися відключатися від роботи у вільний час.

Терези

Ви легко зможете встановити нові партнерські зв’язки. Початок тижня буде вдалим для домовленостей та угод. Однак у п’ятницю ймовірні непорозуміння в особистому житті, тому проявіть дипломатичність. У сфері кохання важливо залишатися терплячими та уважними. Для здоров’я буде корисним збалансоване харчування й легкі вправи.

Скорпіон

Ваша енергія та креативність зростуть. На роботі це дозволить знаходити нестандартні рішення й вражати колег новими ідеями. У стосунках час додати романтики та тепла — партнер це оцінить. Вихідні принесуть емоційний підйом і яскраві враження. Для здоров’я корисні водні процедури: плавання, контрастний душ або відвідування басейну.

Стрілець

Тиждень почнеться повільно, і вам може бракувати енергії. У середині періоду відпочинок стане необхідністю, щоб зберегти сили. У п’ятницю відчуєте новий приплив енергії. Вихідні принесуть несподівані романтичні події або знайомства. Для здоров’я важливо дотримуватися режиму сну та уникати перевантаження фізичними навантаженнями.

Козеріг

Сфера роботи буде стабільною. У колективних проєктах ви зможете досягти прогресу, однак намагайтеся не критикувати оточення занадто різко. У коханні вихідні подарують теплі та приємні миті. Для зняття напруги корисно приділяти час улюбленому хобі, яке допоможе переключитися.

Водолій

Ви зможете проявити рішучість і наполегливість у роботі. Це дозволить отримати вагомі результати, але у спілкуванні з керівництвом потрібне терпіння. У стосунках головною темою стане сім’я, особливо у вихідні. Для здоров’я варто звернути увагу на дрібниці — регулярний сон, правильне харчування та відпочинок допоможуть зберегти сили.

Риби

Початок тижня може здаватися важким, однак із середи ситуація зміниться на краще. Четвер і п’ятниця — вдалі дні для вирішення фінансових питань. У коханні вихідні принесуть гармонію, легкість і приємні сюрпризи. Для здоров’я головне — уникати перевтоми та знаходити час для спокійних занять: медитації чи прогулянок.

