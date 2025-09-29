Експерти ISW у своєму звіті звернули увагу на заяву представника оперативно-стратегічного угрупування військ «Дніпро» Віктора Трегубова, який розповів, що росіяни намагаються закріпитися у невеликих населених пунктах уздовж адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини, інформує видання «НБН».

За його словами, у цьому районі відкрита місцевість несприятлива для наступальних дій, тому, коли почне опадати листя, окупантам буде складно знаходити укриття в лісосмугах.

В Інституті вивчення війни зазначають, що командування загарбників перекидає сили з півдня на схід, однак раніше воно вже спрямовувало підрозділи в пріоритетні зони фронту або із РФ, або з третьої та четвертої ліній оборони на ТОТ України. Представник ОСУВ «Дніпро» вважає, що такі дії ворога вказують на брак особового складу в «другій армії світу».

В районі міста Покровськ Донецької області піхота окупантів один-два рази на день продовжує атакувати невеликими штурмовими групами. Загарбники, збільшивши дальність дронів, розширюють зону ураження на цій ділянці фронту, що ускладнює логістику Сил оборони.

Водночас на цьому напрямку ЗС РФ також зіткнулися з проблемами постачання. Щоб уникнути ураження українськими БПЛА, росіяни намагаються доставляти припаси пішки невеликими групами.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про тактику «тисячі порізів», яку ворог почав застосовувати на фронті з літа.