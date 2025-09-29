У понеділок, 29 вересня, вітання з днем ангела за новим церковним календарем приймає Іван. «НБН» розповідає цікаве про значення та характер цього чоловічого імені, яке залишається популярним серед українців протягом багатьох років.

Ім’я Іван походить від давньоєврейського Йоханан, що означає «Ягве (Бог) милостивий». Його головні риси характеру – добропорядність та спокій. Власник цього імені не любить поспіх, часто його виваженість та неспішність допомагають досягати успіхів.

Іван ставиться до роботи серйозно, чим викликає повагу керівництва та колег. Може реалізуватися майже у будь-якій сфері діяльності. Любить займатися спортом, непогано грає у футбол.

Цей чоловік доволі популярний серед представниць протилежної статі, однак він шукає просту, добру та вірну дівчину для створення сім’ї. Власник цього імені не витрачає себе на випадкові зв’язки, воліє закохатися раз і на все життя, шукає стабільності у стосунках. Одруження для Івана – це важливий крок.

29 вересня діють такі народні заборони: не можна вишивати, зашивати, брати до рук голки або спиці, позичати гроші, брати у лазні чужий віник, озвучувати великі плани та починати нові справи, лінуватися, хвалитися досягненнями або багатствами, давати обіцянки, яких не зможете дотриматися, займатися польовими роботами.

Також цього дня не варто цілуватися з коханими – це може принести розлуку. Окрім цього, сьогодні не варто приміряти чужий одяг або прикраси – разом з цими речами може отримати чужі неприємності чи хвороби.

Нагадаємо, ми розповідали цікаве про ім’я Микола.