Експертка громадської організації «Центр громадянської просвіти «Альменда» Марія Красненко розповіла, що у всіх стратегічних документах Російської Федерації наша країна виступає головним фактором всіх екстремістських загроз, тому загарбники на ТОТ України проводять заходи «боротьби з екстремізмом».

За її словами, ворог переслідує українців, зокрема дітей, підлітків і молодь, прикриваючись державним та громадським порядком, інформує видання «НБН».

Красненко зазначила, що на захоплених територіях освіта та державна молодіжна політика для росіян – це основний напрям у боротьбі з екстремізмом. Загарбники розробили чіткі маркери, за якими вони відслідковують всіх «незгодних».

Експертка розповіла, що у так званій «ДНР» до кримінальної відповідальності за «екстремізм» притягнули 161 неповнолітнього, із них 48 помістили на примусове психіатричне лікування. Окрім цього, щодо юних громадян України вживають адміністративних заходів – виписують штрафи.

Як повідомлялося, РФ вигадала нову «стратегію» для вирішення проблеми із забезпечення водою окупованих територій Донеччини.