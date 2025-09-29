Командир полку БпАК «Ахіллес» в ефірі телеканалу «Апостроф» розповів, що ситуація у Куп’янську залишається складною через бойові дії. Також загарбники постійно завдають ударів по місту, застосовуючи КАБи та дрони, інформує видання «НБН».

За його словами, через регулярні ворожі атаки пересуватися населеним пунктом просто неможливо. ЗС РФ авіабомбами зносять будівлі до фундаментів, перетворюючи Куп’янськ на «місто-привид».

Федоренко нагадав, що більшість людей виїхала з населеного пункту, розуміючи, що таке війна. Однак части жителів залишилася та перебуває у вкрай важкому становищі через щоденні атаки. Незважаючи на небезпеку, захисники продовжують допомагати з евакуацією, зокрема, бійці полку «Ахіллес» за останній час вивезли 25 людей.

Військовий розповів, що на північно-західних околицях міста тривають запеклі бої – Сили оборони стримують просування російських ДРГ. Водночас окупанти намагають переправитися через річку Оскіл через лісисту місцевість, однак більшість таких спроб є провальними: із 10 загарбників досягають правобережжя 3-4 бійці.

Командир полку «Ахіллес» переконаний, що ЗСУ втримають Куп’янськ, однак населений пункт ніколи не стане таким, як раніше через масштабні руйнування.

Як повідомлялося, у Силах оборони заявили про активізацію штурмів РФ поблизу Костянтинівки на Донеччині.