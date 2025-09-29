За даними ресурсу meteoagent, у понеділок, 29 вересня, сонячна активність досягла червоного рівня (K-index 5). Однак, вже завтра, 30 вересня, очікуються слабкі магнітні бурі (K-index 2,7). Спеціалісти оновлюють відповідні дані кожні три години, тому прогноз може змінюватися, інформує видання «НБН».

Геомагнітні збурення впливають на атмосферний тиск, через це метеозалежні, літні люди, вагітні можуть відчувати головний біль, стрибки АТ, порушення сну, запаморочення, слабкість, втому, загострення хронічних захворювань, зміни настрою.

Поліпшити стан у період сильної сонячної активності допоможе дотримання режиму дня, сну та харчування, зниження кількості кави, відмова від алкоголю, споживання достатньої кількості води, невеликі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі.

Зазначимо, спеціальних ліків від магнітних бур не існує, можна подолати симптоми за допомогою звичайних медичних препаратів, щоб покращити своє самопочуття.

Як повідомлялося, за новим стилем 29 вересня день ангела святкують власники імені Іван.