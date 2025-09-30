У вівторок, 30 вересня, привітання з днем ангела приймають Михайло, Олександра, Григорій, Семен, Василь, Петро, В’ячеслав, Олексій, Леонід, Олександр та Матвій. «НБН» розповідає про характер власника імені Григорій, яке вживається в Україні протягом століть.

Ім’я Григорій походить від давньогрецького слова «грігорео», що означає «не спати», «бути пильним». Цьому чоловікові притаманна неймовірна харизма, непосидючість, допитливість, жага до нових знань та невгамовний оптимізм навіть у безвиході. Кожну дію він сприймає як маленький крок до виконання своїх цілей, тому нічого не робить просто так.

У роботі Гриша працьовитий, старанний, проявляє розум,чесно виконує свої обов’язки, за що його хвалить керівництво. Власник цього імені може досягти успіху у будь-якій сфері діяльності.

Довгі стосунки з жінками Григорія втомлюють, він надає перевагу коротким і пристрасним романам. Дозріє до створення сім’ї у більш дорослому віці. Він стане вірним і дбайливим чоловіком, який не шкодує грошей та емоцій на своїх рідних.

30 вересня, згідно з народними віруваннями, не можна: скаржитися на долю, сваритися, лихословити, пліткувати, засуджувати, ділитися планами на майбутнє, позичати гроші, укладати серйозні фінансові угоди, ходити у гості або приймати когось у себе, лягати спати у несвіжій постелі, носити старий чи брудний одяг, розпочинати ремонт, ображати дітей і жінок, порушувати обіцянки.

