«Флеш» в ефірі Politeka Online висловився щодо відключення мобільного зв’язку під час атак окупантів дронами-камікадзе «Шахед», інформує видання «НБН».

Фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки розповів, що наразі ці безпілотники не мають можливості управління через мобільний зв’язок. Тому відключати його під час нальотів БПЛА немає сенсу.

За його словами, якщо вжити відповідних заходів, то постраждають і Сили оборони України, адже захисники також використовують зв’язок 4G. Також у цьому випадку постраждає інфраструктура.

Водночас експерт переконаний, що потрібно бути готовими відключити передачу даних з можливістю здійснювати дзвінки. Бескрестнов додав, що бажано не «гасити» всю Україну без необхідності під час атак безпілотників, а робити це сегментовано.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомляв, що у країні під час атак РФ мобільний інтернет не відключатимуть, водночас військові планують погіршувати мобільний зв’язок.

Нагадаємо, гендиректор УЗ розкрив мету масштабної хвилі ударів ЗС РФ по «Укрзалізниці».