У Центрі національного спротиву повідомили, що у захопленому Донецьку окупанти намагаються «закрити» гуманітарну кризу за рахунок безплатної праці школярів та студентів, інформує видання «НБН».

Неповнолітніх громадян України місцева «влада» перетворила на «робочу силу» для розвезення води «ветеранам СВО» та мало мобільним людям. Діти зайняті виконанням «плану» з розвезення води, замість того, щоб навчатися.

У ЦНС звернули увагу на те, що російські загарбники роками руйнували інфраструктуру на окупованих територіях Донбасу, а тепер намагаються цинічно вирішити проблему руками неповнолітніх, забираючи у них право на отримання освіти та на нормальне життя.

Як повідомлялося, росіяни на тимчасово захоплених територіях Донецької області переслідують та карають неповнолітніх за «екстремізм». Дітей притягують до кримінальної та адміністративної відповідальності. Також юних українців відправляють на примусове психіатричне лікування.