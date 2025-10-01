Начальник Генштабу ЗСУ в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів, що ситуація на фронті залишається складною, росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, пише видання «НБН».

За його словами, на 13 основних напрямках щодоби ворог проводить в середньому 160-190 штурмів. Окупаційна армія Путіна має перевагу у силах та засобах. Найбільш напружена обстановка наразі на сході України – там росіяни ведуть наступальні дії високої інтенсивності.

Гнатов уточнив, що на цьому напрямку мета ЗС РФ – встановити контроль над Часовим Яром і Торецьком, а також створити умови для охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації та блокування Костянтинівки зі сходу.

Генерал зазначив, що від розвитку ситуації в районі Покровська залежатиме характер дії в інших зонах фронту, зокрема на Запорізькому напрямку. Також на перебіг бойових дій впиватимуть погодні умови осені та зими.

Воєначальник вважає, що росіяни продовжать прагнути до повної окупації Донеччини та Луганщини. Відповідно ворог зосередиться на Добропільському та Покровському напрямках.

