Надзвичайна злива, яка накрила Одесу та спричинила загибель людей і руйнування інфраструктури, виникла через локальний циклон над Чорним морем. Його рух у північному та східному напрямках блокував антициклон, що призвело до різкого загострення атмосферних фронтів. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, пише НБН.

За даними метеостанції «Одеса», за добу випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Це один із найвищих показників за останні роки: попередній рекорд було зафіксовано 20 вересня 2016 року, коли випало 113 мм. У Гідрометцентрі наголосили, що за останнє десятиліття в Одесі відбулося 14 випадків надзвичайних злив, тоді як раніше такі явища траплялися лише 2–3 рази на десятиліття.

Фахівці пов’язують інтенсивність опадів із прогрівом поверхні Чорного моря, зростанням конвективних процесів і накопиченням вологи в атмосфері внаслідок глобального потепління. Подібні смуги дощу, які раніше були типовими для тропічного клімату, дедалі частіше фіксуються і в середніх широтах. Це створює нові ризики для прибережних регіонів України.

Окремо синоптики звернули увагу на урбанізацію як фактор, що посилює наслідки стихії. Непроникні поверхні в містах — асфальт і бетон — унеможливлюють природне поглинання вологи ґрунтом, формуючи потужні й небезпечні потоки води. Дослідження показують, що у великих містах обсяг таких потоків може зростати на 20–50%. Експерти закликають впроваджувати «зелену» інфраструктуру, зокрема пермеабельні покриття та нові зелені зони, аби зменшити наслідки майбутніх стихійних явищ.

