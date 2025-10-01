Експерт в ефірі «Еспресо» розповів, що останнім часом окупанти для ударів вибирають місця компактного проживання людей – п’ятиповерхівки та дев’ятиповерхівки. Про це свідчать нещодавні обстріли Києва та Дніпра.

За його словами, мета таких атак – завдати шкоди якомога більшій кількості цивільних, пише видання «НБН».

Хазан наголосив на тому, що ворог обирає цілі та не хибить. Загарбники цілеспрямовано гатять по житлових будинках, саме тому Україна потребує ЗРК Patriot, що ці системи ППО прикривали місця можливого ураження мирного населення.

Експерт додав, що необхідно придбати й іншу зброю для захисту, щоб підняти відсоток збиття ракет та безпілотників, зокрема малокаліберну зенітну артилерію. Наразі протиповітряна оборона знищує 92-94% ворожих цілей, а ті декілька ударних БПЛА, які змогли прорватися, влучають у житлову забудову та спричиняють жахливі руйнування та жертви.

Нагадаємо, фахівець зі зв’язку, РЕБ та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов відповів, чи є сенс у відключенні мобільного зв’язку під час повітряних дронових атак.