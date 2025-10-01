Заступник комбата у коментарі Hromadske розповів, що ворог намагається тиснути на Костянтинівку з боку Покровсько-Мирноградської агломерації, Торецька та Часового Яру, фактично беручи місто в напівоточення, пише видання «НБН».

За його словами, щодня армія Путіна атакує населений пункт КАБами та різними типами безпілотників. Також загарбники намагаються знайти слабке місце в обороні ЗСУ, відрізати логістичні шляхи для захисників та підійти ближче до міста.

«Борода» нагадав, що півроку тому росіяни проводили масштабні наступи з використанням танків, БМП, мотоциклів та навіть самокатів. Наразі ворог змінив тактику – рухаються по два-три піхотинці. Іноді диверсійно-розвідувальним групам вдається пробитися у Костянтинівку, однак їх виявляють.

Оцінюючи шанси ЗС РФ на захоплення міста, військовий заявив, що наразі ворогу не вдасться окупувати його. Тому росіяни знищують населений пункт постійними ударами, роблять засідки на заїздах за допомогою FPV-дронів. Через це неможливо піхотинців завезти на позиції, їм доводиться ути пішки, а для іншої логістики захисники використовують наземні роботизовані комплекси.

